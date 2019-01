Bandidos assaltam transeuntes, roubam carros, motos e agridem pessoas

06/01/19 - 08:13:42

Bandidos armados promoveram um verdadeiro arrastão no bairro Industrial e no Santos Dumont, pelo menos três pessoas ficaram feridas após suposta troca de tiros.

Durante todo o sábado (05) e madrugada deste domingo (06), motoristas de aplicativos e populares usaram as redes sociais para orientar as pessoas para que não saíssem de casa, pois segundo eles, três elementos em um veículo HB20 de cor prata, que também teria sido tomado de assalto, realizaram diversos assaltos nas proximidades da AlmaViva, no bairro Industrial.

As informações são de que após alguns assaltos, o carro foi abandonado mas em seguida, dois elementos em uma motocicleta retornaram para levá-lo. Em seguida, fugiram para outra localidade onde o carro voltou a ser visto, também com elementos praticando assaltos e o que chama a atenção é que os marginais cometem os crimes de “cara limpa”.

Também nas redes sociais, as informações são de que pelo menos três motoristas de aplicativos (Uber) foram assaltados e agredidos pelos marginais.

No caso ocorrido no bairro Industrial, a polícia foi acionada, esteve no local e constatou que o veículo havia sido tomado de assalto, porém os elementos conseguiram fugir.

Já na avenida Euclides Figueiredo, nas proximidades do Sesi, as informações são de que por vota das 22 horas, houve um verdadeiro tiroteio e pelos menos 20 tiros foram ouvidos e o que se sabe é que três pessoas ficaram feridas.

Até o momento não se sabe se tentativa de assalto ou briga entre bandidos. Neste caso também ninguém foi preso.

Munir Darrage