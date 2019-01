Belivaldo Chagas escolhe o Twitter para divulgar as informações exclusivas

06/01/19 - 20:13:50

O governador Belivaldo Chagas (PSD) tem surpreendido com informações exclusivas via redes sociais. Ele elegeu o Twitter para anunciar decisões importantes nesta primeira semana do seu novo Governo, como é o caso da escolha de nomes para formação de sua equipe o que tem surpreendido setores da imprensa.

Belivaldo Chagas adotou esse modelo para criar um canal direto com o cidadão e com a imprensa, onde as notícias exclusivas e de primeira mão, que possuam relevância e repercutam junto à sociedade sejam divulgadas através dele próprio. As nomeações de auxiliares estarão sendo informadas diretamente por ele em seu Twitter. Belivaldo fez isso recentemente ao anunciar os nomes de Conceição Vieira, para a Fundação Aperipê, e da médica Leda Lúcia para a Secretaria da Ação Social.

O Secretário de Comunicação do Governo, Sales Neto, procurado neste domingo (06) pelo Faxaju Online, confirmou essa disposição do governador Belivaldo Chagas em transformar o Twitter em seu porta-voz para as chamadas as notícias “quentes” e de caráter exclusiva.

– Essa é uma tendência do novo Governo Belivaldo Chagas, que vai apostar numa comunicação mais direta com a população e com a imprensa. O Twitter foi alterando seu perfil com o passar do tempo e atualmente se tornou uma rede social basicamente de interação informativa, enquanto outras redes, que foram se consolidando e surgindo, a exemplo do Facebook e do Instagram, ocupam um espaço maior na interação social, disse Sales Neto.

Segundo ainda o secretário de Comunicação, “a ideia é aproveitar o que cada rede tem de melhor dentro de suas características e canalizar a informação de uma forma em que ela atinja de maneira eficiente e abrangente a população”.