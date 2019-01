ANDRÉ DIZ QUE NÃO HÁ COMO FAZER ALIANÇA COM OS VALDARES

O ex-deputado federal, André Moura (PSC) voltou a fazer duras criticas aos Valadares, Antonio Carlos Valadares e Valadares Filho (PSB), após a derrota dos três nas últimas eleições.

Na manhã desta segunda-feira (07), André disse em entrevista ao jornal da Fan que a reorganização do grupo é quase impossível porque segundo ele, “Valadares Filho não tem personalidade. Eu acreditei num compromisso firmado, mas infelizmente ele mostrou que não tem palavra. Desta forma fica difícil construir qualquer novo entendimento político em um grupo que esteja o ex-senador Valadares”, avisou André.

André Moura disse ainda que continua na vida política e que o momento é de rever quais foram os erros cometidos na última eleição e que terminou com a derrota de todo seu grupo. “Vimos que no último pleito os resultados não foram positivos. Precisamos rever e analisar no que nos erramos para voltarmos a ter um projeto vitorioso”, disse.

Moura falou também da política nacional e disse estar trabalhando nos bastidores para a eleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados. “Estou apoiando a reeleição do deputado federal Rodrigo Maia à Presidência da Câmara Federal e aqui em Sergipe já temos apoio declarado dos deputados federais Gustinho Ribeiro (Solidariedade) e Fábio Henrique (PDT). Rodrigo é um parlamentar sensato e tem plena condição de continuar no cargo”, afirmou André, explicando que á amigo particular de Maia.

Quando a sua indicação para a Anvisa, André Moura afirmou que a senadora Marta Suplicy que não permitiu a nomeação porque ela tinha um nome para indicar. Ainda segundo André, “ela chegou a dizer que a minha nomeação não era técnica nem ética. Ela não é a melhor pessoa para falar sobre isso. Esquece que é investigada na Operação Lava-jato por corrupção”, disse.

Com informações do Jornal da Fan