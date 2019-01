Balões de ensaio

A classe política já iniciou os primeiros ensaios para a ainda distante eleição municipal de 2020. Os mais apressados tentam colocar seus balões no ar, enquanto outros se esforçam para furar os artefatos alheios ainda na subida. A Prefeitura da Barra dos Coqueiros, por exemplo, já conta com uma dúzia de pretendentes. Aracaju também aguça o desejo de muitos políticos, embora estes saibam que não será fácil desbancar o prefeito e provável candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PCdoB). Dizer agora quais experiências sobreviverão até as convenções partidárias é um difícil exercício de futurologia, pois a atmosfera política vive em constantes mudanças. O certo é que tudo vai depender do lado em que o vento estará soprando quando os partidos forem oficializar as candidaturas de 2020. Aguardemos, portanto!

Fake news

Circula na Internet uma falsa informação dando conta que a FAFEN de Laranjeiras já entrou em hibernação. Hoje cedo, um empregado da fábrica disse que ela está operando normalmente, embora conviva com a ameaça de ser fechada a qualquer momento. Pertencente à Petrobras, a FAFEN conta com uma planta de produção de sulfato de amônio com capacidade para produzir até 303 mil toneladas/ano.

Corda bamba

E quem pode ficar sem mandato é o vereador estanciano Dionísio Neto. Eleito pelo Rede Sustentabilidade, o moço deu as costas para o partido, tendo votado em candidatos de outras legendas. Percebendo que a sua batata estava assando, Dionísio pediu desfiliação, mas a executiva municipal do Rede prefere expulsá-lo e requerer sem mandato por infidelidade partidária. Crendeuspai!

Homens ao mar

Um barco de pesca esportiva rachou ao meio na costa de Sergipe e afundou rapidinho. O acidente aconteceu no último final de semana, nas proximidades da plataforma Piranema. Após boiarem por algumas horas, os quatro ocupantes foram resgatados por amigos, que atenderam o chamado de socorro feito pelo celular. O resgate ocorreu a cerca de quatro quilômetros do local do naufrágio. Ainda bem, né?

Doutor Bodega

Amanheceu resfriado e não tem médico para atendê-lo nos postos de saúde de Aracaju? Pois passe na bodega da esquina e beba uma generosa dose de conhaque com mel e limão. Se não melhorar, ao menos fica de fogo e esquece que está gripado. Para desarranjo intestinal o bodegueiro sugere uma dose cavalar de Genebra com sal. Segundo ele, é tiro e queda. Aff Maria!

Choro de derrotado

Candidato a governador derrotado, o presidente estadual do DEM, Mendonça Prado, não se cansa de criticar o governo. Segundo ele, “o bagunçado estado de Sergipe não consegue manter funcionando as belíssimas fontes luminosas na Orla de Atalaia”. Elas foram instaladas pelo ex-governador João Alves (DEM), que vem a ser ex-sogro de Mendoncinha. Segundo ele, as fontes foram concebidas visando transformar o local num atrativo turístico.

Luto

Vítima de enfarto morreu, ontem, em Maceió a advogada Alice Fabiana Fontes dos Santos, 39 anos. Ela era filha do vereador aracajuano Manoel Marcos (PSDB). O corpo chegará em Aracaju na manhã desta segunda-feira, para ser velado no Osaf da rua Itaporanga. A família ainda não definiu o local e a hora do sepultamento.

Volta pra casa

E o prefeito de Estância, Gilson Andrade – sem partido – esta a um passo do ninho governista. Ele analisa o convite feito pelo governador Belivaldo Chagas para se filiar ao PSD. Gilson, que já fez parte da base governista quando era deputado estadual, deixou o PTC recentemente porque a legenda não atingiu a cláusula de barreira nas eleições de outubro.

Começou a censura

Uma cartilha dirigida a homens trans foi tirada do site do Ministério da Saúde. O material censurado traz dicas de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis voltadas para pessoas que, ao nascer, foram consideradas do sexo feminino, mas que se definem como do gênero masculino. Profissionais da área da saúde garantem que a cartilha traz informações importantes para os homens trans, não havendo nada em seu conteúdo que justifique a retirada de circulação. Misericórdia

Troca de mãos

O MDB sergipano pode ser presidido pelo deputado federal Fábio Reis. Ele não é um entusiasta desta ideia, porém diz que aceita a missão caso o ex-governador Jackson Barreto não queira presidir o partido. Fábio, inclusive, já começou a ouvir dirigentes municipais do MDB e promete fazer mudanças no comando de alguns diretórios municipais. Alerta, porém, que tudo isso está sendo feito com orientação do próprio Jackson. Então, tá!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Laranjeirense, em 15 de abril de 1888.

Resumo dos Jornais