Bandas Nordestinas fazem show de lançamento em Aracaju

07/01/19 - 15:25:05

Não são novidades os braços abertos à lançamentos que a nossa capital sempre estendeu aos artistas independentes do Brasil e no início de 2019 não seria diferente. A Potiguar Mahmed e a Paraibana Glue Trip chegam à capital sergipana no dia 12 de janeiro para, junto da anfitriã Taco de Golfe, lançarem seus mais novos discos. “Sea At Night” é o nome do segundo trabalho de estúdio da Pessoense Glue Trip que carrega agora uma levada mais eletrônica em suas composições, diferente de seu primeiro material homônimo que lhe rendeu milhões de plays e visualizações nas redes sociais e plataformas digitais de streaming. Após realizar turnês pelo mundo, o grupo cai na estrada para a turnê de seu mais novo trabalho. Os potiguares da Mahmed trazem “Sinto Muito”, disco lançado no final de 2018 com um tom praieiro e que foi citado nos maiores blogs e sites da música independente do país, como o Miojo Indie e MonkeyBuzz. Após o último disco instrumental, o novo trabalho vem com vozes e participações de grandes artistas como Luísa e os Alquimistas e Molly Hamilton. Como se não bastassem as diversas músicas boas, a anfitriã e nova aposta sergipana Taco de Golfe, que também estará no meio de uma turnê pelo nordeste, abre a noite para seus companheiros de música. Os shows acontecem no Che Music Bar, no dia 12/01, a partir das 22 horas e os ingressos podem ser comprados de maneira antecipada na Doca e no Che por 20 reais.

Serviço: Glue Trip, Mahmed e Taco de Golfe

Local: Che Music Bar

Data: 12/01/2019

Hora: 22 horas

Ingressos: R$20 antecipado na Doca, R$25 no dia do evento.

Produção: Mangaba Records

Fonte e foto assessoria