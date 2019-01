Belivaldo Chagas anuncia Alexandre Figueiredo para Transparência

07/01/19 - 19:08:23

O governador Belivaldo Chagas (PSD) voltou a usar o Twitter nesta segunda-feira (07) para informar que o novo secretário da Transparência e Controle será o advogado Alexandre Figueiredo. A nova Secretaria substitui a Controladoria Geral do Estado, extinta com as mudanças que ocorreram para redução de Pastas no atual Governo.

Alexandre Figueiredo é do MDB, foi candidato a deputado federal e assume por indicação da legenda. Seu pai, o ex-secretário de Governo, Benedito Figueiredo (MDB), não vai participar da atual gestão e continuará dirigindo a Fundação Ulisses Guimarães em Sergipe.