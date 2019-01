VÂNDALOS CORTAM A ENERGIA NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DE ITABAIANA

07/01/19 - 12:46:43

Ação criminosa tenta macular a administração de Itabaiana

A informação de que a Energisa havia interrompido o fornecimento de energia para a secretaria de de Inclusão de Itabaiana não procede e as informações são de que o corte do fio de energia foi criminoso, tentando denegrir a administração.

Nas redes sociais e nos grupos de whatsapp, circulou a informação no inicio da manhã esta segunda-feira (07) informando que o corte havia sido por falta de pagamento.

Ao tomar conhecimento do fato, a secretária Andreia Mendonça entrou em contato com a Energisa, para saber se havia alguma pendência financeira, recebendo em seguida um e-mail informando que não havia nenhum problema financeiro.

Uma equipe da Energisa foi comunicada do fato e foi até a secretaria, onde se verificou um corte nos fios de energia, interrompendo o fornecimento de energia. A secretária Andreia Mendonça foi orientada a prestar um boletim de ocorrência, e assim o fez. Andreia Mendonça solicitou que seja verificada as imagens das câmeras de segurança, para visualizar a movimentação no local, e dessa forma, saber quem provocou o desligamento. A energia foi restabelecida por uma equipe da própria prefeitura municipal, e o trabalho no local voltou a normalidade.

A policia civil de Itabaiana já iniciou as injvestigações dessa ação criminosa, para identificar e responsabilizar quem cometeu o ato.

Matéria atualizada para acréscimo de informações