Foliaju acontece neste sábado com diversas atrações

07/01/19 - 08:55:41

O Carnaval vai começar mais cedo em Aracaju. Neste sábado, 12 de janeiro, a partir das 14h, acontece o Foliaju com diversas atrações em uma mistura de ritmos envolvente com direito a trios elétricos, lazer e entretenimento. As atrações serão o forrónejo do cantor Pedro Guilherme, o agito da Banda Quinto Round, o funk do Mc Aykinho e o suingue da Gang do Samba. O evento será na Avenida Heráclito Rollemberg, na esquina da Jacaúna (A 100 metros do Terminal DIA). O Foliaju vai contar com diversas formas de entretenimento para os foliões como Tequileiros, Espaço Mulher, Praça de Alimentação com Food Trucks e muito mais! Prepare os seus acessórios ou fantasia e não fique de fora.

Realizado pela Diamond Produções Artísticas, o evento teve o seu lote de vouchers para a pista esgotado com mais de oito mil pessoas garantindo o acesso. Então se você não que ficar de fora, ainda pode garantir seu acesso com valor promocional para a pista (R$ 10), Área Vip com Open Bar de duas horas (R$ 35) ou para a Área Vip Open Bar All Inclusive (R$ 80) na loja Exclusive Man Store (Av. Hermes Fontes) ou na loja Hitz (Shopping Jardins) e através do www.guicheweb.com.br.

Programação do Foliaju:

12h – Abertura dos portões

15h – Banda Quinto Round

17h – Pedro Guilherme

19h – Mc Aykinho

20h30 – Gang do Samba

FM Assessoria