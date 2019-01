Moradores de Estância manifestam-se contra os malefícios causados pela droga

07/01/19 - 05:30:42

Mais uma vez a comunidade e os católicos do Bairro Porto D’Areia, do município de Estância-SE, manifestaram-se contra os malefícios causados pelo uso abusivo de drogas e da dependência química em nossa sociedade!

A caminhada da família contra as drogas foi organizada pelo Terço dos Homens e pelo Conselheiro Tutelar Fábio e contou com a presença de dezenas de famílias, do Vereador e Psicólogo Dionísio Neto e de Suely Barreto, coordenadora do Projeto INdependencia Química.

Fonte e foto assessoria