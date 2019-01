NATAL ILUMINADO SE CONSOLIDA COMO CARTÃO POSTAL

07/01/19 - 15:51:55

No último domingo (06), foram apagadas as luzes que deram um brilho especial para a capital sergipana nos últimos 36 dias. O Natal Iluminado encerrou sua atividade, finalizando o período de comemoração alusiva às festividades de final e início de ano em Aracaju. O apagar das luzes foi celebrado com a finalização da programação artística e cultural promovida pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, com as apresentações do cantor Sena e da Orquestra Jovem do Sesc.

Transformando a praça Fausto Cardoso e o Centro Comercial de Aracaju em dois ambientes tomados pela iluminação instalada pela Fecomércio, a programação do Natal Iluminado recebeu uma média de duas mil pessoas por noite, para visitar a decoração especial, que se consolidou como a grande atração turística e cartão postal para a cidade. O ambiente da praça ganhou uma nova vida com os mais de 400 mil pontos de luz que foram instalados, recebendo famílias, turistas e populares durante todas as noites, sempre com um alto fluxo de público. O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, comemorou os resultados positivos do Natal Iluminado em Aracaju.

“Primeiramente quero agradecer à Prefeitura de Aracaju, por nos ajudar com essa parceria tão exitosa, criando um novo cartão postal que é se tornou um grande sucesso de público e visitação. Também às empresas energéticas Celse e Energisa, que patrocinaram a realização do natal especial de Aracaju, que já deixa um gosto de quero mais para o final deste ano. Temos a missão de fazer uma festa ainda maior em 2019, e pretendemos ampliar ainda mais a área decorada com as luzes de natal. O Natal Iluminado de Aracaju foi uma grande realização e isso me deixa muito feliz, pois ajudamos com isso às empresas do comércio a terem mais fluxo de público no horário especial de atendimento, com a iluminação do calçadão da João Pessoa, e trouxemos o povo de volta à praça, ao centro de nossa capital durante as noites. Estive por várias vezes no Natal Iluminado e a todo momento haviam centenas de pessoas admirando, tirando fotos e interagindo com nossa decoração iluminativa especial. Agora é pensar no melhoramento do projeto para este ano ser ainda maior e melhor”, comemorou o presidente da Fecomércio.

Segundo a aposentada Helena Aquino, a decoração especial foi um momento feliz para a cidade. Ela destacou que a cidade ganhou um grande presente no período natalino.

“Visitei a praça várias vezes com meus filhos e netos, tiramos muitas fotos e brincamos na praça. Eu não fazia isso há vários anos. Com essa iluminação que trouxe beleza para a praça, o povo veio e participou, pois tinha segurança e muita alegria nesse ambiente. A praça que viveu nossos dias mais importantes da história, agora tem as noites mais importantes das vidas de muitas pessoas. Parabéns para a Fecomércio, por dar esse presente para o povo de Aracaju.

O projeto Natal Iluminado 2019 já está em fase de elaboração e contará com o apoio das entidades de classe empresariais parceiras no evento, como a CDL, FCDL, Acese, Sebrae, Sesc Senac e a empresa Lumibrasil, que fez o projeto de decoração e iluminação da praça Fausto Cardoso e do Calçadão da João Pessoa. Para o final deste ano, Laércio Oliveira adiantou que será feita a decoração de todo o quadrilátero do centro da capital.

“Já estamos com o projeto em desenvolvimento e queremos que todo o Centro de Aracaju esteja iluminado. Não mediremos esforços para que consigamos realizar essa nova fase do Natal Iluminado”, afirmou.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria