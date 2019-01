O Sétimo Guardião- Gabriel congela ao ficar cara a cara com forma humana de León. Filho de Egídio vai ao encontro do gato e se surpreende ao encontrar homem misterioso

07/01/19 - 17:14:44

Gabriel (Bruno Gagliasso) marcou um encontro com os guardiães na casa de Egídio (Antonio Calloni). Afinal, ele precisa entender tudo o que a irmandade tem de tão importante para lhe dizer. Quem também está a espera do rapaz é León, que caminha com Feliciano (Leopoldo Pacheco) até a sala de retratos. Mas quando o bichano entra no local, a porta se fecha, deixando o guardião do lado de fora.

Sozinho no cômodo, o gato se transforma lentamente na sua forma humana (Eduardo Moscovis). Feliciano se aproxima da porta e fica chocado ao escutar estranhos barulhos vindos da sala.

Finalmente Gabriel chega e vai logo dizendo ao grupo que o aguarda:

“Então… Depois de todas as coisas pavorosas que já falaram, o que ainda têm pra me dizer?”

Milu (Zezé Polessa) avisa que eles vão contar a história de León, e Aranha (Paulo Rocha) começa: