Oficina de plataforma virtual orienta sobre tecnologia no EAD

07/01/19 - 16:14:32

Os alunos aprenderam a interagir com ferramentas virtuais para otimizar o aprendizado

Por: Suzy Guimarães

Aproximar o aluno do mundo virtual e ensinar a interagir com as plataformas digitais é de grande importância para quem opta pelo Ensino a Distância – EAD. A metodologia de ensino implica em uso contínuo da tecnologia e, nesse sentido, a coordenadora da modalidade na Faculdade UNINASSAU Aracaju, Renata Lima, explica que o aluno precisa, antes de tudo, entender como operar as ferramentas que possibilitam o ensino a distância.

Dentro dessa ótica, foi realizada na Instituição, última quinta-feira, 3 de janeiro, a Oficina de Plataforma Virtual instituição. O curso foi ministrado pela aluna de Letras EAD, Bruna Emily. “Entendemos que é preciso oferecer ao estudante, não só o curso de Ensino Superior, mas é necessário também mostrar a eles como utilizar as ferramentas que podem facilitar o aprendizado. Além disso, escolhemos uma discente para ministrar a oficina porque o objetivo foi promover a troca de informações entre os próprios alunos”, atentou Renata. Ela disse, ainda que cabe a Faculdade ver como o estudante está se encaixando nos estudos.

A coordenadora observou que é importante orientar e ajudar esses discentes para que não venham a abandonar seus ideais, dando continuidade aos estudos, e concluindo o curso. Renata observou que durante a Plataforma o aluno teve a oportunidade de aprender a lidar com o portal onde está inserido todo o conteúdo indispensável aos seus estudos.

Soluções – “Eles passam a ter intimidade com o ambiente virtual, para que isso venha a facilitar os estudos, encontrando soluções para as dificuldades e, assim, evitar que desistam”, reforçou. Na oficina os alunos puderam ter contato prático com o portal tirando dúvidas e resolvendo questões”, disse. A oficina recebeu apoio ainda da coordenadora da Central de Relacionamento com o Aluno – CRA Glória Silvana.