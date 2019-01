Posto Atendimento Receita em Lagarto terá atividades suspensas

07/01/19 - 10:41:13

As atividades do Posto de Atendimentos serão suspensas a partir do dia 14 de janeiro

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (DRF/AJU) informa que o Posto de Atendimento de Lagarto, localizado na Praça Felomeno Hora, 124, Centro, na Central de Atendimento ao Contribuinte da SEFAZ-SE (CEACS), terá suas atividades suspensas a partir do dia 14 de janeiro de 2019.

A suspensão das atividades não se refletirá em prejuízos aos contribuintes daquela região, haja vista que as demais unidades componentes da rede de atendimento da DRF/AJU continuarão prestando regularmente o necessário e pertinente atendimento aos contribuintes, observadas as suas respectivas circunscrições, conforme detalhado abaixo:

– Agência da Receita Federal em Estância: Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Lagarto, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Santa Luzia do Itanhy, Salgado, Simão Dias, Tobias Barreto, tomar do Geru e Umbaúba;

– Agência da Receita Federal em Itabaiana: Areia Branca, Campo do Brito, Canindé do São Francisco, Carira, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Porto da Folha, Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel do Aleixo.

– Agência da Receita Federal em Propriá: Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Gararu, Ilha das Flores, Itabi, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, N. Senhora de Lourdes, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha.

– Centro de Atendimento ao Contribuinte em Aracaju (CAC/AJU): Aracaju, Barra dos Coqueiros, Carmópolis, Capela, Divina Pastora, General Maynard, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Laranjeiras, Maruim, N. Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão e Siriri.

