Primeiras ações educativas da SMTT em 2019 terão foco no pedestre

07/01/19 - 10:09:52

Educação é palavra fundamental no processo de construção de um trânsito mais seguro. Atenta a isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) iniciará as atividades educativas do ano de 2019 nesta terça-feira, 8, com foco no pedestre.

Serão realizadas ações educativas nas faixas localizadas em pontos de grande movimentação na cidade e onde há dificuldade na travessia. A estratégia é levar uma mensagem de conscientização à população em horários de pico, atingindo, assim, um maior número de condutores e pedestres.

O trabalho é conduzido pela Coordenadoria de Educação da SMTT. A supervisora Heloísa Rezende, que integra a equipe, avalia o impacto dessas atividades. “É sempre bom termos esse contato direto com a sociedade. A conversa frente a frente, olho no olho, para que a gente possa falar sobre o respeito ao pedestre e sobre a importância da travessia segura nas ruas e avenidas da cidade”, relata Heloísa.

A programação de ações em faixas de pedestres começa na terça-feira e vai até a sexta-feira, 10. Confira:

08/01 (terça-feira)

Horário: 6h30

Local: avenida Quirino – bairro Inácio Barbosa

09/01 (quarta-feira)

Horário: 6h30

Local: avenida Tancredo Neves – em frente ao Huse

10/01 (quinta-feira)

Horário: 7h30

Local: avenida José Carlos Silva (antiga Heráclito Rolemberg) – bairro São Conrado

11/01 (sexta-feira)

Horário: 8h30

Local: avenida Mamede Paes Mendonça – Centro

Fonte e foto PMA