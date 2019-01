RODRIGO VALADARES E PASTOR ANTONIO FAZEM PARCERIA PELA VIDA

07/01/19 - 05:05:47

O Deputado eleito em 2018 para a Assembleia legislativa, Rodrigo Valadares, cristão membro da Igreja Sara Nossa Terra, tem mantido reuniões com o Deputado Pastor Antonio no interesse de conhecer as pautas sobre a preservação de valores de família e dos princípios cristãos.

O Deputado tem vasto conhecimento sobre as ameaças que o movimento de esquerda propõe como a desconstrução da família natural que para Rodrigo esses valores são inegociáveis. O Deputado Pastor Antonio que está encerrando seu mandato vê na juventude de Rodrigo e no seu desejo verdadeiro nas bandeiras tão importantes para a sociedade uma grande benção.

Pastor Antonio se prontificou a auxiliar no que for necessário para que o jovem Deputado tenha o mesmo êxito que teve o Deputado ao longo desses 04 mandatos onde nada contra a preservação da família passou na Assembleia Legislativa.

Com essa iniciativa o segmento cristão terá um representante com afinco ideológico claro e fortemente alinhado contra o aborto, a liberação das drogas, a auto mutilação e contra a nefasta ideologia de gênero.

Para os cristãos, essa aliança será muito bem vinda para todos que amam e defendem a vida.