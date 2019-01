SENADORA COMEMORA A OFERTA DE REMÉDIOS PARA DOENÇAS RARAS

07/01/19 - 14:02:23

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) comemorou a inclusão de novos medicamentos para doenças raras à lista do Sistema Único de Saúde para que os pacientes possam ter acesso gratuitamente. A medida, no entender da senadora, reduz os processos de judicialização para adquiri-los e garante mais tranquilidade aos que necessitam fazer uso desses remédios que, em geral, são muito caros.

“Para se ter uma ideia, tem um medicamento que passa a ser oferecido pelo SUS que chega a quase R$ 2 mil. Tem pacientes que fazem uso de mais de um e fica difícil manter”, reconheceu a senadora, que há tempos tem abraçado essa causa no Senado Federal, na perspectiva de garantir melhor condição de vida e dignidade aos portadores de doenças raras.

A parlamentar observou que o Ministério da Saúde já publicou portaria, no Diário Oficial da União, incorporando os insumos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ao SUS (Rename). As novas aquisições devem estar disponíveis nas unidades públicas de saúde de todo o país em até 180 dias.

Dentre as novidades ofertadas estão a inclusão do Mucopolissacaridose tipo I e II, além do cuidado para pessoas com Deficiência de Biotinidase e atualização da assistência para a Síndrome de Turner e a Hepatite Autoimunee.

da assessoria