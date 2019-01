Vereador Pank de Canindé articula apoio para pré-candidatura majoritária em 2020

07/01/19 - 05:24:07

As eleições municipais de 2020 em Canindé de São Francisco mais uma vez está no topo das conversas locais. O vereador Joselildo Almeida do Nascimento, conhecido como Pank, voltou a afirmou que pretende concorrer a uma vaga majoritária, no caso, pré-candidato a Prefeito.

Vereador com histórico de várias eleições, Pank procura se articular com conversas nos bastidores e falando de sua intenção como futuro pré-candidato e posteriormente pretende oficializando para conhecimento público. Segundo informou, seu projeto vem ganhando apoio e adesões e isso é motivo para continuar firme com a ideia.

Com a entrada de 2019 houve mais avanços. Segundo informou sua imagem perante amigos e a sociedade é boa. Na análise ele disse ver como promissora a intenção e se fortalece porque vem recebendo incentivo de alguns comerciantes locais, parte de vereadores, políticos que estão sem mandatos e que continuam gozando de bom prestígio e influência perante o público e ajudando nas articulações.

Na agenda de Pank estão as visitas em povoados, comunidades e pequenas lideranças.

Por Adeval Marques

Com informações da assessoria

Foto: Arquivo de Pank