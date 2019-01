ÁVIO BRITO ASSUME A COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, apresentou na manhã desta terça-feira, 8, à equipe da Vigilância Sanitária, o novo coordenador da área. É o cirurgião-dentista e ex-secretário de Saúde de Aracaju, Ávio Britto. A apresentação foi feita no espaço de reuniões do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, e contou com as presenças da superintendente executiva da SES, Adriana Menezes de Souza, e da diretora de Vigilância em Saúde, Mércia Feitosa.

Valberto de Oliveira explicou para a equipe de servidores que a mudança objetiva dar maior dinamismo ao trabalho da Vigilância Sanitária. “Estão realizando mudanças no organograma da SES com a finalidade de potencializar e otimizar cada vez mais as ações da Secretaria de Saúde e os resultados cada vez mais positivos que queremos continuar dando a população”, disse.

O novo coordenador da Vigilância Sanitária conversou francamente com a equipe, explicou seu modo de trabalho. “Dou voz a todos e serei ouvido para aqueles que me cercam, ou seja, estou aberto ao diálogo, à discussão dos processos de trabalho, das dificuldades que enfrentamos no dia a dia e tentarei dar a todos as melhores condições de trabalho possível”, enfatizou.

Ávio Britto foi firme ao contextualizar sobre o que espera de cada um da sua equipe presença, comprometimento e resultados. “Nós trabalhamos com saúde pública, portanto, nossa responsabilidade é imensa e nosso dever é corresponder à expectativa tanto da gestão quanto da população, que confia no trabalho aqui desenvolvido”, salientou.

Após o encontro com a equipe, o novo coordenador reuniu-se com as diversas áreas da Vigilância Sanitária. Segundo ele, o objetivo do diálogo com as gerências foi o de começar a se inteirar da rotina de trabalho de cada uma delas.

Trajetória

Ávio Britto é cirurgião-dentista, formado pela Universidade Federal de Sergipe. Exerceu o cargo de secretário de Saúde de Aracaju nos dois últimos anos do governo do prefeito Wellington Paixão. Nos anos seguintes, respondeu pelas diretorias de Saúde e de Planejamento também da Secretaria Municipal de Saúde. Na gestão do então prefeito João Alves, ocupou a Coordenadoria de Vigilância Sanitária daquela secretaria, durante os quatro anos de gestão.

Fonte e foto assessoria