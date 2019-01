BATALHÃO TREINA PARA DAR MAIS SEGURANÇA NOS ESTÁDIOS

08/01/19 - 16:26:48

O Batalhão de Polícia de Choque iniciou nessa segunda-feira, 7, uma série de treinamentos voltados para a segurança nos estádios que sediarão os jogos do Campeonato Sergipano de Futebol.

A Unidade contribui constantemente com a segurança dos grandes eventos realizados no estado e, pensando nisso, está se preparando para garantir o policiamento especializado antes, durante e após as partidas do Campeonato Sergipano de Futebol. As instruções prosseguem até a próxima quinta-feira, 10, no Estádio Lourival Batista, em Aracaju.

Fonte e foto BPChoque