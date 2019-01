HOMEM É PRESO PELA PRF COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

08/01/19 - 10:03:39

Uma equipe PRF deteve no final da tarde de segunda-feira, 07, um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O fato aconteceu no km 05 da BR 235, em Nossa Senhora do Socorro.

Os agentes federais abordaram um veículo Ford/Fiesta com placas de Sergipe, e durante consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, descobriram que o condutor possuía um Mandado de Prisão em aberto expedido em setembro de 2018, pelo crime de homicídio qualificado ocorrido em março do mesmo ano.

O jovem, de 24 anos, foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, em Aracaju.

Fonte e foto: PRF/SE