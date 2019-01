Huse registra 608 atendimentos no primeiro final de semana do ano

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), vem registrando um número expressivo de atendimentos desde o primeiro dia do ano. Isso se deve diante da falta de médicos nos hospitais da rede municipal de saúde em Aracaju e que vem superlotando o Pronto Socorro do Huse. Para se ter uma ideia, neste final de semana, período de 04 a 06 de janeiro, foram registrados 608 atendimentos aos usuários do Sistema Único de saúde (SUS). Desse total 111 ficaram internados em observação ou para realização de novos procedimentos.

Foram 67 usuários atendidos pela Ortopedia, 142 na Sala de Sutura, 18 no consultório do Otorrino, 15 no consultório do Oftalmo, 6 no Ambulatório de Oncologia. Mas, o que chamou atenção foi o número de atendimentos realizados na Área Azul Adulto e no Hospital Pediátrico. Foram 282 e 63 respectivamente.

Os mais diversos atendimento foram realizados durante esse período com 34 vítimas de acidente motociclístico, 4 vítimas de acidente automobilístico, 43 vítimas com dor abdominal, 14 com dor de cabeça, 19 com febre, 51 vítimas de queda, 5 vítimas de arma branca, 6 vítimas de arma de fogo. A estudante Mariana Duarte, 26, estava com o marido aguardando atendimento na Área Azul, depois dele se queixar de dores abdominais.

“Fomos buscar atendimento no Nestor Piva, mas eles não estão atendendo e pediram que viesse para o Huse. Ele já passou pela triagem e pelo médico estou aguardando ele tomar a medicação e fazer uma ultrassonografia. Aqui de qualquer forma foi melhor ele ter vindo porque até exame ele vai fazer para saber que dor é essa que não passa”, disse a estudante.