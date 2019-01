Inscrições abertas para o curso técnico de Agroindústria do Centro Estadual Berila Alves

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), abre processo seletivo para o curso técnico em Agroindústria do Centro Estadual Berila Alves de Almeida, em Nossa Senhora das Dores. As inscrições estão abertas no período de 07 a 29 de janeiro, na unidade escolar.

Serão ofertadas 80 vagas, na forma subsequente (Ensino Médio Concluído) e 120 vagas na modalidade integrada (para o estudante que já tem o Ensino fundamental concluído).

As inscrições deverão ser feitas na secretaria do Centro Estadual Berila Alves de Almeida, localizado na Rodovia SE 230, Avenida Francisco Pedro Nascimento, em Nossa Senhora das Dores, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12 e das 14 às 17h.

Os candidatos classificados deverão efetuar a matrícula no período de 11 a 21 de fevereiro, das 8h às 12 e das 14 às 17h. O início das aulas está previsto para o dia 25 de fevereiro.

Mais informações aqui !