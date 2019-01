#LivecomEdvaldo: prefeito realiza primeiro encontro com internautas de 2019

08/01/19 - 08:47:20

O prefeito Edvaldo Nogueira retomou na noite desta segunda-feira, 7, o tradicional bate-papo com os internautas. Na primeira #livecomEdvaldo de 2019, o gestor municipal seguiu o formato dos encontros anteriores, respondendo aos questionamentos da população e promovendo um debate democrático. Em novo cenário, ele deu início a conversa destacando o sucesso do Natal Iluminado 2018, executado através de parcerias com o setor privado e que contou com três polos de decoração.

“O Natal Iluminado iluminou nossa cidade e nossos corações. Que felicidade foi ver tantas pessoas visitando a praça Fausto Cardoso, o Parque da Sementeira e a Orla da Atalaia. A cidade nunca esteve tão bonita. Milhares de aracajuanos, sergipanos e turistas de outros estados foram atraídos aos locais para aproveitar o momento, tirar fotografias e viver a magia da época. Tudo isso é muito importante porque alimenta nosso propósito de transformar Aracaju em uma cidade referência do turismo durante o período natalino”, enfatizou o prefeito.

A presença de mais de 150 mil pessoas na Orla da Atalaia para celebrar o Réveillon também foi motivo de comemoração para o prefeito. “Anunciamos as atrações com antecedência para que as pessoas pudessem comprar seus pacotes, reservar seus hotéis e o resultado foi aquele mar de gente, uma maravilha. Quem não foi, perdeu, mas posso garantir que nesse ano terá mais e que assim como ocorreu no ano passado, vamos anunciar a programação com antecedência para que tenhamos mais uma bela festa”, salientou.

Antes de abrir espaço para as perguntas dos internautas, o gestor municipal desejou um ano próspero para os seguidores. Ele também se solidarizou com o vereador Manuel Marcos pelo falecimento da sua filha, a advogada Alice Fabiana Fontes, que foi acometida por um mal súbito durante uma viagem à cidade de Maceió, Alagoas. “Não consigo imaginar o tamanho dessa dor. Pelo curso natural da vida, o pai não enterra um filho. Quero desejar meus mais profundos sentimentos à família, especialmente ao meu amigo, e peço a Deus que os conforte nesse momento de tristeza”, disse.

Transparência

O gestor prosseguiu dando detalhes sobre a regularização dos atendimentos da Rede de Urgência e Emergência (Reue) de Aracaju, anunciada nesta segunda-feira, 7. “O fechamento do hospital da zona Norte e da zona Sul por quatro dias foi um episódio que considero muito ruim. Os médicos decidiram renunciar, em virtude das mudanças que íamos fazer na forma de contratação, paralisando as urgências, mas graças a Deus encontramos a solução e nesta terça-feira, dia 8, os serviços serão restabelecidos. Vamos contratar temporariamente uma empresa para gerir o Nestor Piva e recompor as escalas dos servidores no Fernando Franco. Debelamos uma crise que não podia se prolongar mais. A ética e compromisso da nossa equipe foram fundamentais”, garantiu.

Mostrando a transparência da gestão municipal, Edvaldo avançou sobre tema, ao responder à pergunta do internauta Felipe Araújo, que questionou sobre qual será o formato de contratação adotado pela empresa responsável pela terceirização dos serviços. “A empresa tem seus próprios critérios de contratação e a Prefeitura não vai interferir. Provavelmente, será como ocorre em uma empresa privada, onde a pessoa encaminha currículo e participa de seleção. É uma empresa que possui expertise, já prestou serviços para o HUSE, entre outros hospitais, e tenho certeza que vai melhorar significativamente o atendimento do Nestor Piva”, avaliou.

Ainda sobre o assunto, o prefeito esclareceu à internauta Lazara Almeida como se dará a recomposição das escalas no hospital da zona Sul, o Fernando Franco. “Os servidores da Prefeitura que trabalhavam no Nestor Piva serão transferidos para a zona Sul. Haverá um remanejamento de todos os profissionais, inclusive técnicos e enfermeiros para o local, que não terá novas contratações. Com isso, vamos assegurar que a população seja bem assistida, que é o que queremos. Houve um grande prejuízo nos quatro dias, o HUSE, inclusive, foi nossa retaguarda, mas tivemos uma rápida resposta e encontramos a saída, que vai dar grande resultado para a Saúde de Aracaju”, considerou.

Infraestrutura

Outro tema que teve bastante repercussão durante a live foi infraestrutura. Tamara Lima, por exemplo, perguntou ao gestor municipal sobre as obras estruturantes do loteamento Paraíso do Sul, obtendo uma resposta positiva do prefeito. “O projeto já foi feito, encaminhado para a Caixa Econômica Federal e agora vamos fazer a licitação. Essa fase deve se estender por até três meses, mas está tudo dentro da normalidade e começaremos em breve. Assim como me comprometi, a obra estará pronta até o ano que vem”, afirmou.

Outra internauta que questionou sobre o início das obras de infraestrutura na localidade onde mora foi Brenda Stefani. A ela, Edvaldo também garantiu a execução das intervenções no Jardim Bahia. Também vamos começar em breve. Dentro de alguns dias vamos marcar a data para a assinatura da ordem de serviço e, se Deus quiser, o mês de janeiro será maravilhoso para essa comunidade”, assegurou.

Já a internauta Priscila Maria solicitou ao prefeito Edvaldo informações sobre o planejamento da gestão municipal para a melhoria do transporte público. Ele foi assertivo e colocou como destaque a reorganização dos serviços com o Plano de Mobilidade Urbana.

“Estamos trabalhando para a renovação de toda a frota e, ao mesmo tempo, estamos trabalhando na recuperação de quatro grande corredores, começando em breve pela avenida Beira Mar, na construção de um novo terminal do Mercado, na reforma dos outros terminais, na instalação de 150 abrigos de ônibus e na mudança da sinalização semafórica, que vai melhorar o fluxo dos ônibus. Será a maior mudança que Aracaju já viu”, constatou.

Agradecimentos

Assim como nos encontros anteriores, também houve espaço para elogios na live. O internauta Saulo Britto parabenizou o gestor pela reconstrução da cidade “com afinco, empenho e dedicação. Aracaju está voltando a ter qualidade de vida”, enalteceu. A mineira Magda Martins aproveitou para destacar que esteve na capital sergipana para o Réveillon e frisar que “a festa foi maravilhosa”. Já o internauta Elmo Araújo agradeceu pela reforma da Unidade Básica de Saúde do povoado Areia Branca.

Programação

A #livecomEdvaldo ocorre sempre nas segundas-feiras, a cada 15 dias. O bate papo se inicia às 19h, através do Facebook e Instagram

Foto Ana Licia Menezes