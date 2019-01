MAIS UMA VEZ ARACAJU APARECE EM REDE DE FORMA NEGATIVA, DIZ VF

08/01/19 - 05:32:58

O Jornal Hoje, transmitido em rede nacional através da Rede Globo, exibiu no início da tarde desta segunda-feira (7), uma reportagem sobre a greve dos médicos que já dura sete dias em Aracaju.

Para o deputado federal Valadares Filho (PSB-SE) o descaso é mais um destaque negativo para a capital sergipana. “Mais uma vez Aracaju aparece em rede nacional de forma negativa. 126 médicos suspenderam as atividades há 07 dias”, escreveu em sua rede social.

A reportagem informou que a paralisação é decorrente da posição adotada pela Prefeitura Municipal de Aracaju que modificou a nova forma de contratação dos médicos e que não aceita pela categoria, causando uma enorme revolta na população, que é diretamente afetada pela situação.

Paralisação do atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a superlotação do maior hospital público de Sergipe no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) foram os principais destaques da matéria. “Infelizmente nada muda em relação a esses problemas que se arrastam e não são resolvidos pelos que comandam a cidade e o Estado. Resultado disso: corredores lotados e população sofrendo”, concluiu Valadares Filho.

Fonte e foto assessoria