Polícia Militar apreende 126 pássaros silvestres em Lagarto

08/01/19 - 11:00:34

Após serem catalogados, os animais foram soltos no habitat natural

Nessa segunda-feira, 07, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreendeu 126 pássaros silvestres no município de Lagarto, região centro-sul do Estado.

Por volta das 09h, uma equipe da Ambiental realizava patrulhamento ostensivo numa feira livre de Lagarto, com o objetivo de combater o comércio e criação ilegal de animais silvestres. Na aproximação, os militares flagraram dezenas de pessoas correndo, abandonando em determinado local, vários pássaros em gaiolas e cumbucas. Não foi possível deter nenhum suspeito.

Entre as espécies encontradas estavam animais bastante valorizados comercialmente, como curiós e algumas classes de periquitos. Após serem catalogados, os pássaros que não apresentavam sinais de domesticação, foram soltos no habitat natural.

Fonte: Ascom/PM