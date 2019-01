Polícia Militar apreende adolescente com arma de fogo em Itabaiana

08/01/19 - 09:35:41

A ação ocorreu no povoado Matapoã

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos do 3° Batalhão de Polícia Militar (Getam/3° BPM) apreenderam nesse domingo, 6, no município de Itabaiana, um adolescente por ato infracional de porte ilegal de arma de fogo.

Durante atividade de patrulhamento ostensivo na zona rural itabaianense, policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita. O jovem transitava a pé pela estrada vicinal que dá acesso ao povoado Matapoã, em Itabaiana, e foi abordado.

Na revista pessoal, a polícia encontrou com o rapaz, identificado como um adolescente de 15 anos, um revólver calibre 22. O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas legais.