Prefeitura de Itabaiana realiza audiência para padronização de feiras

08/01/19 - 09:09:29

Comerciantes que não participaram da primeira chamada pública sobre a padronização da feira livre de Itabaiana terão uma nova oportunidade para esclarecer dúvidas. É que acontece nesta terça-feira, 8, no auditório da Universidade Federal de Sergipe, pólo Itabaiana, a segunda chamada pública, uma plenária voltada para explicações e abordagens sobre o assunto, estabelecimento de diretrizes e normas para o comércio no local.

Sobre as mudanças

De acordo com o Ministério Público, assim que as medidas entrarem em vigor, somente poderão comercializar na feira apenas os que se adequarem às normas, devidamente cadastrados e com suas respectivas bancas no padrão definido.

Fonte: Prefeitura de Itabaiana