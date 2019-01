Prefeitura de Macambira divulga a programação da Festa de Santos Reis

08/01/19 - 07:02:09

Nesta segunda-feira (7), a Prefeitura Municipal de Macambira divulgou a programação oficial da Festa de Santos Reis, que ocorrerá nos dias 12 e 13 deste mês. O evento é realizado em parceria com o Governo Federal e a expectativa é atrair milhares de pessoas para a Praça do Mercado, localizado no centro de Macambira.

Entre as principais atrações estão os artistas: Luanzinho Moraes, Mariana Fagundes, Chicabana, Guig Ghetto e Unha Pintada. Enfim, em mais uma edição, a administração de Macambira buscou promover um evento que atendesse a todos os gostos.

Por isso, no sábado (12), a partir das 22h, sobem ao palco, respectivamente: Luanzinho Moraes, Lucas Castro, Mariana Fagundes, Guilherme Dantas e Chicabana. Enquanto no domingo (13), se apresentam: Wertinho Farra, Guig Ghetto, Edu Guerra e Unha Pintada.

Em entrevista, o prefeito Luciano de Vital lembrou que a festa não correu risco de não ocorrer esse ano. “Essa é uma festa tradicional em nosso município e nós nos preocupamos com cada detalhe desde quando resgatamos esse evento, no começo da nossa administração”, comentou o gestor.

Além disso, a Prefeitura Municipal de Macambira contratou uma grande equipe de segurança, bem como solicitou a presença da Polícia Militar. Sem contar com um sistema de videomonitoramento que será instalado na Praça do Mercado para fortalecer a segurança de todos.

Secretaria Municipal da Comunicação de Macambira