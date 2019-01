Sai o resultado preliminar dos classificados no Concurso de Gestor

08/01/19 - 12:23:40

O Diário Oficial desta terça-feira, 08, publica o resultado preliminar dos classificados do Concurso Público para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG),realizado pelo Governo de Sergipe, através da então Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), hoje Secretaria de Estado da Administração (SEAD).

O resultado do concurso de Gestor Público cabe interposição de recursos através do endereço eletrônico www.ibfc.org.br, no período das 9h desta terça-feira, 08, até às 16h dessa quarta-feira, 09, observando o horário oficial de Brasília.

O concurso foi realizado no dia 10 de junho de 2018 e contou com a participação de 4.638 candidatos para as 19 vagas ofertadas, sendo que destas quatro foram para pessoas com deficiência e duas para afrodescendentes. O salário inicial é de R$ 7.714,29 e a carga horária semanal de 30h.