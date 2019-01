Sindicatos se mobilizam contra terceirização do Nestor Piva

O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe vai realizar, junto com os demais sindicatos da saúde e apoio das centrais sindicais, um ato público em repúdio ao anúncio feito pela Prefeitura de Aracaju sobre terceirização da administração do “Hospital Dr. Nestor Piva” para a empresa privada Centro Médico do Trabalhador.

O ato acontecerá em frente ao Hospital Dr. Nestor Piva, na quinta-feira (10), das 7 às 9 horas. Participam representantes sindicais das categorias de enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, auxiliares e técnicos de enfermagem, nutricionistas e técnicos de nutrição, cirurgiões-dentistas, técnicos de laboratórios e agentes comunitários de saúde e combate à endemias.