FECOMÉRCIO ANUNCIA NOVAS DIRETORAS DO SESC E SENAC

08/01/19 - 09:54:27

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe, Laércio Oliveira, apresentou para os membros do conselho de representantes e diretoria da Federação do Comércio, as novas diretoras dos departamentos regionais do Serviço Social do Comércio – Sesc e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, na tarde de segunda-feira (08), em reunião na sede da Fecomércio.

Os serviços do Sistema Fecomércio passarão a ser dirigidos pela advogada especialista em administração pública, Aparecida Gonçalves Farias, que assumiu a direção regional do Sesc, e a advogada especialista em direto processual civil, Priscila Dias Felizola, nova diretora regional do Senac. O presidente Laércio Oliveira valorizou a atuação profissional das duas novas diretoras regionais e destacou que elas terão uma missão importante e que suas competências serão fundamentais para o exercício das ações, visando a otimização e melhoria dos serviços prestados ao público comerciário e à sociedade sergipana.

“Na competência das duas novas diretoras que chegam, nós respaldamos a atuação de seus antecessores. A chegada de Aparecida no Sesc e Priscila no Senac é a certeza da continuidade de um grande trabalho desenvolvido, agora com uma revigoração, jovialidade, dinamismo e muita competência, que são características das novas diretoras. É um novo momento que o sistema passa a viver, e nesse novo momento teremos muito o que celebrar. Teremos muita coisa boa acontecendo, com ampliação da atuação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em Sergipe. Estamos animados com a disposição das novas diretoras em se empenhar para fazer o melhor para nosso sistema em Sergipe”, disse o presidente.

As novas diretoras afirmaram que vão se dedicar para promover o desenvolvimento do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em sua plenitude, ampliando as ações e trabalhando com foco no crescimento da atuação dos braços social e educacional da Fecomércio.

“A caminhada é fortalecer o que estávamos fazendo, aumentando a unidade ente Sesc e Senac, como partes do Sistema Fecomércio. Assim poderemos mostrar ainda mais o que fazemos, ampliando nossa atuação em todo o estado de Sergipe. Agradeço a confiança do presidente Laércio por me dar essa oportunidade”, disse a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, que tem na sua experiência quatro anos de atuação no Sesc, exercendo atividades nas diretorias de planejamento e administrativa financeira.

“Temos um desafio grande a enfrentar, diante do momento de transformações que estamos vivendo no país, firmar ainda mais a posição de grande instrumento de qualificação profissional do Senac, como o maior formador de pessoas para o mercado de trabalho do comércio de bens, serviços e turismo, e isso me dá muito ânimo. Darei o melhor de mim e tenho certeza que o Senac irá crescer nesses próximos quatro anos. Aceitei o desafio proposto pelo presidente Laércio Oliveira e vou fazer o melhor pelo Sistema Fecomércio”, afirmou a nova diretora regional do Senac, que traz vasta experiência de atuação profissional na área jurídica, com passagens exitosas pelo Ministério Público Estadual e Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria