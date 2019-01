Taxista é assassinado por estacionar carro em frente a casa do vizinho

08/01/19 - 06:45:47

Um crime bárbaro chocou os moradores do conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro

O motorista de um táxis lotação acabou perdendo a vida na tarde desta segunda-feira (07) após um desentendimento com um vizinho. As informações passadas pelo pai do taxista Natan Ramos da Silva, 37 anos, são de que a confusão teria ocorrido porque o ele teria estacionado o carro em frente a residência do vizinho.

O pai de Natan conta que o dono da casa se aproximou e mandou que ele retirasse o carro, porém não houve tempo, já que de posse de uma faca, desferiu dois golpes na barriga da vitima que não resistiu e acabou morrendo.

A versão contada por um vizinho é que havia um carro que dificultou a saída do carro da vitima e por conta disso houve uma certa demora, o que acabou irritando o assassino.

O crime acabou gerando muita revolta na população que praticamente destruíram a residência, colocando fogo e quebrando móveis.

Em seguida a policia foi acionada e conseguiu chegar rápido ao local, evitando que ele fosse linchado e prendeu em flagrante o assassino.

Na manhã desta terça-feira (08) o clima é de tristeza por parte de familiares e amigos que dizem não entender o porque do crime.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, no comando geral da Rádio Jornal