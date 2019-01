ACIDENTE DEIXA DOIS CARROS DE PASSEIO PARCIALMENTE DESTRUÍDOS

09/01/19 - 11:00:12

Um acidente envolvendo dois carros de passeio na manhã desta quarta-feira (09) na Orla de Atalaia em Aracaju, deixou os dois veículos parcialmente destruídos.

Não há até o momento informações do que teria provocado o acidente que embora tenha sido grave, ninguém se feriu.

Os carros ficaram por algum tempo no local onde ocorreu o sinistro e em seguida foram retirados do local para não prejudicar o trânsito.

Com informações e foto do radialista Alex Carvalho, no programa Jornal da Vida