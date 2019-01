ADMINISTRADOR MARCO FREITAS TOMA POSSE NA PRESIDÊNCIA JUCESE

09/01/19 - 13:55:39

Com passagem e experiência de 20 anos por vários órgãos públicos, o administrador Marco Antônio Pinho de Freitas é o novo presidente da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) – autarquia do Governo de Sergipe, vinculada à Secretaria e Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). A posse aconteceu na manhã desta quarta-feira, 9, perante o Colégio de Vogais da Jucese, durante sessão plenária ocorrida no auditório Iran Batista de Santana, na sede do órgão.

Natural de Aracaju-SE e formado em Administração pela Universidade Tiradentes (Unit), Marco Freitas, 46 anos, iniciou a vida como gestor público em 1999, na função de coordenador de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE). Ainda no órgão de trânsito, teve outras três atribuições – coordenador das Ciretran’s, coordenador da Ciretran de Lagarto e diretor de Operações.

No Governo de Sergipe, Marco Freitas também foi diretor do Centro de Convenções de Sergipe (CIC); facilitador de conferências da Secretaria de Estado de Planejamento; diretor de Recursos Minerais da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise); e, por último, diretor da Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe.

No discurso de posse, Marco Freitas destacou que continuará trabalhando para desburocratizar mais a abertura de empresas no Estado, com o objetivo de desenvolver o ambiente de negócios em Sergipe. “Queria primeiro agradecer a todos que estão aqui presentes e dizer que, para mim, está sendo uma honra substituir George (George Trindade, ex-presidente da Jucese). É uma honra ter a indicação do meu nome. Farei jus a essa indicação. É importante frisar que seguiremos a mesma linha de raciocínio da gestão anterior”, disse.

Marco Freitas também ressaltou a importância do trabalho unificado junto aos integrantes do Colégio de Vogais. “Sei que aqui é um órgão técnico, e os senhores vogais foram muito bem recomendados a mim por George. Graça a Deus ele me informou que se trata de uma equipe altamente qualificada e técnica, o que me ajuda muito na condução da casa. Peço aos senhores, então, auxílio sempre”, frisou.

Representando os procuradores da Jucese na sessão plenária de hoje, a procuradora Carina Barretto – integrante da Procuradoria Geral do Estado (PGE) – desejou bom trabalho a Marco Freitas. “A Procuradoria dá boas-vindas ao novo presidente, e falo em nome dos quatro procuradores designados para atuar perante a Junta Comercial, colocando-nos à disposição para contribuir com a gestão no que for possível”, disse.

Membro do Colégio de Vogais, a contadora Salete Leite recepcionou o novo presidente em nome dos demais colegas. “Como representante do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe (o CRCSE), a classe que tem a maior parceria com a Jucese, porque somos nós que trabalhamos para os empresários, damos as boas-vindas. Tenho certeza que a Junta Comercial dará continuidade ao trabalho do nosso ex-presidente George. Todos nós aqui da plenária estamos à disposição para ajudá-lo no que for necessário. Pode contar com a gente”, afirmou.

O administrador Diego da Costa, representante do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) no Colégio de Vogais também deu boas-vindas. “Fiquei feliz ao conversar com o Marco e saber que ele também é um administrador. Fico feliz mesmo e já o convido para visitar o nosso conselho”, enfatizou. Ainda em tom de brincadeira, Diego disse: “E já fica a dica aí, quem quer ser presidente da Junta Comercial tem que fazer administração. É o pré-requisito. O governador está de parabéns (pela indicação)”.

Participaram da sessão: o diretor de Registro Mercantil da Jucese, Isnard Barreto – que secretariou a plenária; o vogal Pablo Nascimento, representante da União; o vogal Murilo Garcez, da Federação das Indústrias de Sergipe (Fies); o vogal Alex Garcez, da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio); o vogal Diego da Costa, do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE); a vogal Salete Leite, do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRSE); a vogal Adenísia Vasconcelos, do Conselho Regional de Economia de Sergipe (Corecon-SE); o vogal Wladimir Torres, da Associação Comercial de Sergipe (Acese); o vogal Carlos Alberto Monteiro, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE); a vogal Ana Paula Sobral, da Federação da Agricultura de Sergipe (Faese); e os vogais Ewerton Melo, Danilo Carvalho e João Garcez, representantes do Governo do Estado.

Fonte e foto Jucese