ATRASO NA ENTREGA DE APARTAMENTOS DEIXA COMPRADORES NA BRONCA EM ARACAJU

09/01/19 - 15:53:46

O atraso na entrega dos apartamentos do Empreendimento Vida Feliz Condomínio Clube, localizado na avenida radialista José da Silva Lima, 351, no Jardim Centenário, em Aracaju, tem tirado o sossego daqueles que adquiram o imóvel para sair do aluguel.

As informações passada por um dos moradores são de que a empresa Agnus Dei, construtora e incorporadora prometeu fazer as entregas das chaves da primeira etapa no dia 31 de dezembro de 2017, o que acabou não acontecendo. Segundo a Agnus Dei, o habite-se foi liberado no dia 23 de novembro de 2018, isso com quase um ano de atraso na entrega.

Esse atraso acabou por irritar aqueles que precisavam do imóvel. A partir daí, começou um verdadeiro “jogo de empurra”, já que quando a empresa era procurada, a informação era de que as correções estavam sendo realizadas e a partir daí, o morador era avisado para comparecer para acompanhar a segunda vistoria, porém isso acabava não acontecendo.

Com toda essa situação, algumas famílias que adquiriram esses apartamentos, resolveram procurar a imprensa para denunciar o descaso por parte da empresa que agora, após a entrega de algumas chaves, foi constatado que o imóvel ainda não está totalmente acabado e pronto para ser habitado, a exemplo da piscina que está com vazamento; cerca elétrica que está desligada, salão de festas sem os móveis, além da quadra de esporte que não tem nenhum material, assim como trave da quadra.

Mas o que chamou a atenção dos futuros proprietários, foi o fato de terem recebido os boletos para pagamento do condomínio e parcela do financiamento. Isso porque logo após a entrega do habite-se, ficou acordado entre os moradores que seria indicado pela maioria, um síndico, além do pagamento do condomínio, já que alguns apartamentos foram entregues, com a condição de que os reparos seriam feitos imediatamente, o que mais uma vez, acabou não ocorrendo.

Por fim, alguns moradores, cansados do “empurra-empurra” decidiram que irão ingressar na justiça contra a construtora, já que muitos deles estão com os contratos de locação vencidos e precisam urgentemente de um imóvel para morar, uma vez que investiram suas economias na compra do apartamento.

Munir Darrage