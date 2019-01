Bandidos matam sargento da PM que reage a assalto em Itaporanga D’Ájuda

O sargento da policia militar Ronaldo Bispo Santos, 54 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (09) desta quarta-feira (09), no povoado Nova Descoberta, em Ittaporanga D´Ájuda, quando tentou evitar um assalto a uma mercearia na localidade (veja vídeo) O sargento trocou tiros com os assaltantes e foi atingido. Levado para o Hospital de Itaporanga, não resistiu e foi a óbvio.

No Twitter, o deputado estadual Capitão Samuel clamou “aos irmãos[da Polícia] a devolver com a mesma moeda”.

O sargento Ronaldo Bispo já está na reserva e reagiu à ação dos marginais quando percebeu que eles se preparavam para assaltar a mercearia. Após atingirem o militar com um tiro, os bandidos fugiram em um veículo Focus, rumo à Caueira e até o momento ninguém foi preso. Várias viaturas estão na região tentando localizar os assassinos.

A Polícia já está mobilizada para prender os dois assaltantes, ainda na noite desta quarta-feira. O sargento Ronaldo Bispo estava em seu carro e ao perceber o assalto abriu a porta e atirou contra os bandidos, mas foi atingido na área do tórax. O Sargento PM Bispo estava lotado atualmente no Ministério Público Estadual.

O corpo do sargento Bispo será sepultado às 16 horas desta quinta-feira (10), no cemitério no centro da cidade de Itaporanga.

