Banese planeja entrega de demandas de TI no primeiro trimestre de 2019

09/01/19 - 05:48:04

O encontro de Planejamento Integrado reuniu técnicos e dirigentes do Banese em Aracaju

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) realizou esta semana mais um grande encontro de Planejamento Integrado com vistas a construir um plano realista de entregas de produtos e serviços de Tecnologia da Informação (TI) no primeiro trimestre de 2019. O evento, que vem sendo realizado a cada três meses, aconteceu na tarde da segunda-feira, 7, e durante toda a terça-feira, 8, no Clube do Banese, onde reuniu todo o pessoal da Superintendência de Tecnologia (Sutec), fornecedores que prestam serviços ao banco e integrantes do Comitê de Planejamento Estratégico e da Diretoria Executiva, além dos gestores de negócio que mais solicitam ações de TI.

Uma das participantes do evento, a gerente de suporte da Área de Governança de Tecnologia (Argot), Fernanda Accioly Sobral Santana, conta que o banco teve vários ganhos desde que começou a fazer esse trabalho de planejamento integrado, no ano passado. “Em primeiro lugar, vem a transparência: todos os times e toda a diretoria do banco têm noção da real atividade que cada equipe da área de Tecnologia está executando. Também solucionamos os conflitos antes da execução das demandas, tudo alinhado com o Comitê de Planejamento Estratégico e a Diretoria, que definem as prioridades”, disse Fernanda.

Ainda de acordo com ela, as equipes do Banese saíram do encontro desta semana com todo o planejamento trimestral realizado e com todas as pendências entre os times mapeadas e tecnicamente resolvidas. “Trabalhando em equipe, contamos agora com o comprometimento de toda a organização para entregarmos os trabalhos escolhidos nos próximos três meses”, acrescentou.

