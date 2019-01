CACHÊS: EDVALDO QUER AUDIÊNCIA COM NOVO MINISTRO DA CULTURA

09/01/19 - 14:19:01

Em reunião com músicos, Edvaldo diz que pleiteará audiência com novo ministro para liberar verbas do Forró Caju

O prefeito Edvaldo Nogueira voltou a se reunir nesta quarta-feira, 9, com os músicos que se apresentaram no Forró Caju, edição 2018. No encontro, marcado pelo próprio prefeito e ocorrido em seu gabinete, o gestor municipal deu detalhes aos artistas de como está a tramitação para liberação do restante dos recursos pelo Governo Federal, que garantirá a quitação das duas parcelas, destinadas para pagamento dos cachês dos músicos. O repasse pelo Ministério da Cultura começou a ser feito em dezembro do ano passado, seguindo o plano de trabalho que foi elaborado, por exigência do Ministério.

A primeira parcela, no valor de R$ 228 mil, foi concluída pela Prefeitura que aguarda, agora, o repasse da segunda parte empenhada, como explicou o prefeito. “Eu os chamei aqui para dar uma satisfação de como anda o processo e detalhar, de forma transparente, cada passo que temos dado para finalizar o pagamento do Forró Caju, com os recursos do Ministério da Cultura. Como tínhamos a garantia por parte do Ministério que a segunda parcela seria liberada imediatamente após a prestação de contas do pagamento da segunda e isso não aconteceu, fiz questão de convidá-los para esse encontro, principalmente porque é uma situação que me aflige muito”, destacou o gestor.

Ao expor sua insatisfação com o atraso do repasse da parcela seguinte, Edvaldo apontou o empenho da Prefeitura para solucionar a questão e informou que já está buscando uma audiência em Brasília para verificar, pessoalmente, o porquê da demora, uma vez que todas as diligências foram respondidas. “Tudo o que foi de responsabilidade da Prefeitura já honramos. Quero dizer que essa é a minha prioridade e que estou trabalhando para resolver, o mais breve. Acredito que a audiência seja marcada nos próximos dias, mas até lá, não estaremos de braços cruzados, como não estivemos até o momento. Confio que até o dia 31 de janeiro esse impasse seja resolvido. Mas caso não ocorra, vamos buscar meios legais para solucionar. Esse é o meu prazo final”, afirmou o prefeito informando que uma nova conversa com os músicos será marcada ainda no mês de janeiro.

O presidente do Sindicato dos Músicos Profissionais de Sergipe, Tonico Saraiva, avaliou a reunião como satisfatória. Para ele, Edvaldo demonstra transparência ao convidar os artistas para uma nova reunião. “O prefeito nos chamou para dar uma satisfação. Ele está se colocando plenamente à disposição para resolver e está lutando por isso, tanto que nos falou da audiência que vai marcar. Tudo o que Edvaldo disse a gente já sabia por que também estamos em contato com o Ministério, então isso mostra a transparência dele, que está falando a verdade”, ressaltou.

Assim como ele, a forrozeira Carmem Correa se disse confiante e aliviada. “Quando a gente coloca o pé na estrada e vem ouvir pessoalmente o que o prefeito nos disse, a gente fica mais tranquila. Estou feliz, compreendi o que está acontecendo, sei que independe dele o nosso pagamento. Sentamos, dialogamos e temos a esperança de até o dia estabelecido por ele tudo ser resolvido”, enalteceu.

Foto Ana Licia Menezes