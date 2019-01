ELIZÁRIO SOBRAL É O NOVO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

09/01/19 - 12:36:33

O prefeito Edvaldo Nogueira iniciou, nesta quarta-feira, 9, a reforma administrativa na Prefeitura de Aracaju, ao anunciar o advogado e economista Eliziário Silveira Sobral como novo controlador-geral do município. Ele, que está se desligando da Controladoria Geral do Estado, será empossado no próximo dia 15. Eliziário se reuniu com o prefeito na manhã de hoje, quando aceitou o convite para o cargo. Ele substituirá Sheila Feitosa, que respondia interinamente pela CGM.

“Convidei Eliziário Sobral para o cargo e estou muito feliz porque ele aceitou o novo desafio. Eliziário tem profundo conhecimento da gestão pública, é um técnico muito competente, de grande capacidade intelectual. Tenho certeza que dará grande contribuição para que a nossa gestão continue trabalhando com muita transparência. Com este anúncio, inicio a reforma administrativa no meu governo”, afirmou Edvaldo.

Eliziário Sobral considerou o convite como “muito honroso”. “É uma área que gosto muito. Já havia me debruçado sobre ela quando fui diretor do TCE e agora na condição de controlador-geral do Estado. Tenho experiência no serviço público, onde entrei aos 21 anos e onde me encontro até agora. O prefeito deixou claro que a transparência é uma prioridade da sua gestão e manteremos o foco principal da CGM neste tema”, ressaltou.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA