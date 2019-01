Heleno tem encontro com Damares e ouve dela projetos para área social

09/01/19 - 16:53:41

O ex-prefeito de Canindé do São Francisco, Heleno Silva (PRB) esteve em Brasília nesta quarta-feira (09) e foi recebido pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Durante o encontro, a ministra explicou a Heleno os projetos que a pasta vai desenvolver nos próximos quatro anos, a exemplo de políticas públicas para os jovens, idosos, mulheres, dentre outras.

– Conheço Damares desde 2003 quando fui deputado federal e ela já frequentava os corredores da Câmara pedindo apoio para os seus projetos em defesa da vida e sempre contou com meu minha solidariedade, revelou Heleno.

O ex-prefeito disse ainda que o objetivo do encontro foi levar as demandas de Sergipe, especificamente, sobre o número da pobreza no estado. Heleno ligou para a nova secretária de Inclusão Social, Leda Couto e a ministra a convidou que fosse a Brasília para debater projetos para melhorar esses índices. “Quero continuar na luta pelo meu estado. Sei que dessa visita sairão bons frutos”, concluiu Heleno.