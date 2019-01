Itaipava lança primeiro vídeo do ano com o cantor Lulu Santos

09/01/19 - 05:35:47

A Itaipava acaba de lançar o primeiro filme de 2019, dando continuidade à campanha de verão, estrelada por Lulu Santos. O cenário do terceiro episódio da série “Itaipava, Cerveja 100% Verão” traz uma praia repleta de pessoas celebrando tudo o que a estação tem de melhor. A música exclusiva para este filme é cantada por Lulu Santos, com participação da Verão (Aline Riscado) e trata o revezamento que as pessoas podem fazer na praia, como tomar uma Itaipava e um banho de mar.

Intitulado “Calor”, neste vídeo foram evidenciadas algumas situações de revezamento ao ato tomar uma Itaipava, como pessoas deitando na canga para tomar sol, ou dando um mergulho, ou ainda se balançando em uma rede dentro do mar. O clima de festa é geral, em perfeita sintonia com os primeiros dias do ano novo e o auge do verão, onde as pessoas estão ainda mais animadas e festejando. Assista em LINK DO FILME….

Com nova assinatura “Itaipava, Cerveja 100% Verão”, a campanha foi desenvolvida em parceria com a agência Y&R e reforça o conceito da Itaipava como a cerveja do verão, assim como foram os outros filmes exibidos desde outubro, antecipando a estação: situações do dia-a-dia transferidas ao ambiente praiano, sempre acompanhadas de músicas contagiantes, interpretadas por Lulu Santos e palhinhas da Verão. O planejamento inclui, além de veiculação nacional, desdobramento nas mídias sociais, rádio e mídia out of home.

Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=XdQUTPLYlXk&feature=youtu.be

Fonte e foto assessoria