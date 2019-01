MÉDICOS DO HOSPITAL DE CIRURGIA APROVAM REGIMENTO INTERNO

09/01/19 - 16:34:09

Os Médicos do Hospital de Cirurgia aprovaram por unanimidade o novo Regimento Interno do Corpo Clínico durante Assembleia Geral, realizada na última sexta-feira, dia 4 de janeiro. Esse regimento Interno, que já está em vigor, é um conjunto de normas imprescindíveis para o bom funcionamento da Instituição, pois regulamentam e disciplinam o trabalho dos Médicos do Hospital.

O ortopedista Dr. Luciano Passos participou da reunião e explica que já existiu um Regimento, mas estava desatualizado há muito tempo. “A aprovação foi unânime, pois é algo que a classe médica já estava querendo, precisava existir de fato e de direito”, afirma.

Dr. Rilton Morais, Diretor Técnico do Hospital, relata que esse documento precisava seguir as regras modernas, passar pela fase de aprovação e ter Registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), obedecendo as suas normativas. Ainda segundo ele, o Hospital está em um processo de reconstrução. “Estamos reconstruindo os serviços de especialidades, organizando o funcionamento, qualificando melhor toda a equipe, não só Médicos, como também as equipes multiprofissionais, isso representa um processo de reconstrução progressiva do Cirurgia”, expõe.

Por Regiane Sá