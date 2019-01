Nova diretoria do Sebrae promete ampliar apoio aos pequenos negócios

09/01/19 - 16:12:40

Entidade buscará parcerias para criar ambiente mais favorável ao empreendedorismo

A Diretoria Executiva do Sebrae em Sergipe eleita para o quadriênio 2019-2022 já deu início às suas atividades prometendo ampliar ainda mais o apoio aos pequenos negócios no estado e firmar parcerias com o poder público e entidades empresariais buscando criar um ambiente favorável para a atuação dos empreendedores.

Escolhidos por unanimidade em dezembro do ano passado pelas quinze entidades que compõem o Conselho Deliberativo do órgão, Paulo do Eirado (superintendente), Emanoel Sobral (diretor Técnico) e Eduardo Prado Filho (diretor Administrativo Financeiro), acompanhados pelo presidente do Conselho, Marco Pinheiro, fizeram uma visita às instalações do Sebrae e apresentaram aos colaboradores algumas das novas diretrizes que deverão ser implementadas nos próximos quatro anos.

Segundo Paulo do Eirado, a instituição atuará fortemente na defesa da pequena empresa, não apenas na busca de novas oportunidades de negócios, mas sobretudo no estímulo ao empreendedorismo e na elaboração de políticas que facilitem a atuação dos empresários no mercado.

“Conhecemos bem as dificuldades que essas pessoas enfrentam, seja pela burocracia, elevada carga tributária ou falta de programas que as estimulem a realizar investimentos e criar empregos. Queremos ajudá-las a superar essas barreiras e dessa forma contribuir para o crescimento da nossa economia. Os pequenos negócios representam hoje mais de 98% do total de empresas do país e geram mais de 54% dos postos de trabalho, merecendo assim o apoio para continuar ocupando esse papel tão importante”.

Para alcançar esses objetivos, o novo superintendente promete estreitar ainda mais o relacionamento com instituições governamentais e entidades de classe, além de buscar uma aproximação ainda maior com os outros órgãos que compõem o Sistema S.

“ É claro que não conseguiremos fazer esse trabalho sozinhos. Pretendemos contar com apoio das prefeituras, do Governo do Estado, das entidades que representam a indústria, o comércio, o setor de serviços e a agricultura para viabilizarmos esse auxílio. Hoje já temos bons exemplos de ações que estão sendo desenvolvidas por esses órgãos. O que estamos precisando é articular essas iniciativas para fomentar ainda mais o empreendedorismo em Sergipe”, ressalta Paulo do Eirado.

Fortalecimento

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Marco Pinheiro, o papel de articulação da instituição será fundamental na construção de uma agenda positiva para os pequenos negócios.

“ Vivemos momentos de grandes dificuldades, com elevado índice de desemprego, aumento da informalidade e queda da renda familiar. Esse cenário só será revertido quando os empresários retomarem a confiança na economia e se sentirem seguros para realizar investimentos. Para que isso aconteça são necessárias várias medidas e o Sebrae pode ocupar um espaço fundamental nesse processo, já que possui respaldo e o conhecimento necessário para auxiliar os governos na elaboração de políticas públicas que fortaleçam o setor empresarial”.

O Sebrae

O Sebrae é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte – aqueles com faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões.

Sua atuação tem como focos o fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

Por Wellington Amarante

Fonte e foto assessoria