Pediatria do Ipesaúde realizou mais de 5 mil atendimentos em 2018

09/01/19 - 09:53:31

Crianças têm atenção diferenciada no Ipesaúde. Atualmente, o plano tem 16.666 beneficiários na faixa etária de 0 a 14 anos

A pediatria do Ipesaúde registrou 5.648 atendimentos em 2018, uma média de 470 por mês. Com 16.666 beneficiários na faixa etária de 0 a 14 anos, o governo entregou novas instalações da ala, localizada na sede da instituição, na rua Campos, em Aracaju, para oferecer mais comodidade aos pacientes. O setor é composto por médicos, coordenadores, técnicas de enfermagem e enfermeiras e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

As instalações consistem em cinco consultórios, fraldário e área recreativa para crianças. “A parte da humanização foi muito importante. Chegando num espaço humanizado, a criança não tem aquele choque que alguns têm quando precisam ir ao médico, se torna um atrativo. Quando o local é harmonizado, tem brinquedoteca, um espaço próprio para a criança se divertir, além de oferecer acessibilidade, traz mais conforto”, explicou o gerente de Unidades de Saúde do Ipesaúde, João Batista de Aragão Neto.

De acordo com João Neto, o espaço foi transferido do pavimento superior para o térreo para facilitar o atendimento das crianças, bem como dos acompanhantes, médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. “Houve melhorias não só relacionadas ao espaço, mas com a contratação de novos profissionais para atender toda a rede, o que é feito internamente, atendendo toda a demanda. Também houve um grande crescimento e um melhor aproveitamento dos profissionais. Ou seja, nós estamos aproveitando melhor o espaço, como também, os profissionais. Por exemplo, o profissional que tinha uma média de seis a oito atendimentos por dia, hoje está tendo uma média de 12 a 14 atendimentos por dia. Essas foram as grandes vantagens: a procura e a oferta. Culminou que o atendimento aumentou junto com a satisfação do beneficiário”, acrescentou.

O servidor da atual Secretaria de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Marcos Batinga, levou a sua filha Raíssa, 8 anos, para consulta, nesta terça-feira (08), com objetivo de solicitar os exames pediátricos anuais da menina. “Desde pequena, ela é usuária do Ipes e aqui temos um bom atendimento. Com essa melhoria recente, o espaço da pediatria ficou muito interessante, agradável, arejado, muito ilustrativo, o que é bom principalmente para lidar com as crianças. Ficou muito agradável tanto para os pais quanto para as crianças beneficiadas pelo espaço”, ressaltou.

Jussara Araújo, mãe da pequena Ana Clara, 4 anos, também elogiou a ala pediátrica da sede do Ipesáude. “O espaço físico ficou bem melhor, mudou bastante, está mais amplo, climatizado e as outras crianças agora têm o espaço kids, que as distraem e as divertem enquanto aguardam a consulta. Ana Clara já chega e vai direto para lá, ela gosta muito”.

Especialidades

Segundo o gerente João Neto, na sede há especialistas pediátricos em cardiologia, pneumologia, e gastroenterologia. “São as especialidades da nossa rede própria. Mas na rede credenciada, temos qualquer outra especialidade, como urologia pediátrica, alergologia e neuropediatria – cujo atendimento acontece no Centro de Reabilitação, por conta da equipe multidisciplinar disponível no local: neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta. Já a urgência pediátrica funciona no serviço de Pronto Atendimento (SPA), no anexo do Hospital Cirurgia”, detalhou.

Fonte e foto assessoria