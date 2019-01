Psiquiatra Regina Elisabeth Lordello Coimbra estará em Aracaju no dia 12

09/01/19 - 12:28:15

A psiquiatra Regina Elisabeth Lordello Coimbra, Psicanalista IPA (International Psychoanalytical Association), membro efetivo, docente e secretária de psicanálise de criança e adolescente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, estará em Aracaju, no dia 12 de janeiro para o curso “Introdução à Psicanálise da Criança e do Adolescente: referenciais teórico-clínico: desde a relação Pais-bebê, passando pela criança, latente e adolescente”. Promovido pelo projeto “Navegar é Preciso”, coordenado pela psicanalista e psicóloga Petruska Passos, o encontro acontecerá Auditório do Centro Médico Luiz Cunha, nos turnos manhã e tarde. Inscrição: https://goo.gl/forms/oXel6PtTPc1Eq9AZ2. Mais informações: 79 9 9803-1009 (whatsapp) ou navegantespsi@gmail.com.

Fonte e foto assessoria