TREMOR DE TERRA É SENTIDO EM MALHADOR NESTA QUARTA-FEIRA

09/01/19 - 09:10:03

Moradores do município de Malhador foram surpreendidos no inicio da manhã desta quarta-feira (09) que relataram através das redes sociais ter sentido os efeitos do tremor de terra que teria ocorrido por volta das 05:50h.

As informações passadas por moradores são de que havia a sensação de que havia explosões subterrâneas. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Este é o segundo tremor registrado em Sergipe em menos de um mês. O último tremor foi sentido nos municípios de Gararu, Propriá, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Amparo de São Francisco.

Foto: LabSis/UFRN/Divulgação