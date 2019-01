UPA FERNANDO FRANCO SEM ATENDIMENTO; NESTOR PIVA É PARCIAL

09/01/19 - 08:08:53

Continua o impasse com os médicos e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) continuam com os atendimentos comprometidos. A Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco continua sem oferecer atendimento à população nesta quarta-feira (9).

Já na UPA Nestor Piva, o atendimento embora tenha sido liberado, porém de forma precária, já que nem todas as especialidades médicas foram liberadas.

As informações são de que as equipes de médicos, técnicos e enfermeiros estria completa, porém a interdição ética do Conselho Regional de Medicina (CRM) continua e por conta disso a UPA continua impossibilitada de oferecer parte de atendimento.

O presidente do Conselho de Fiscalização do CRM, Dr. Rivaldo informou que a fiscalização continuará nas duas unidades durante toda a semana.

Na manhã desta quarta-feira (09), o presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed), Dr. João Augusto Alves de Oliveira, afirmou que parte dos médicos que estão prestando serviços nas UPAs são servidores de carreira do município.

Isso, segundo Dr. João, vem acontecendo desde a manhã de ontem, quando uma empresa terceirizada assumiu a direção e administração dos dois hospitais municipais.

Já a secretária municipal de saúde, Waneska Barboza, uma empresa foi contratada em caráter emergencial para administrar e suprir a escala de médicos da Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva, na Zona Norte. Ainda segundo a secretária, para fechar a escala da UPA Fernando Franco, serão remanejados 20 médicos do município.

No hospital Nestor Piva o atendimento está normalizado na manhã de hoje. Pacientes estão sendo atendidos em cerca de 10 minutos, quando chegam na UPA e com 30 minutos já estão sendo medicados.

Com informações do Jornal da Xodó, com os radialistas Carlos Ferreira e Eduardo Carvalho

Foto Google