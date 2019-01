Vereador do PPS manda recado duro aos integrantes da Rede: “limpe os pés”

10/01/19 - 16:24:47

O vereador Fábio Meireles (PPS) parece que não está gostando da postura adotada pelos integrantes da Rede Sustentabilidade que passarão a fazer parte do PPS a partir da fusão dos dois partidos.

Pela nota que foi enviada pelo vereador Fábio Meireles, pode-se notar que ele não está nada satisfeito com a chegada dos novos integrantes, inclusive com a chega de um senador e dois deputados estaduais.

No inicio da tarde desta quinta-feira (10) Fábio Meireles divulgou uma nota onde ele “aconselha” os integrantes do Rede e que pretendem ingressar no PPS a “serem educados” e “ter respeito” e revelou o seu sentimento para com a chegada dos políticos da Rede ao seu partido, o PPS.

“Não tenho tido contato e nem porque ser chamado porque quem está chegando no PPS são os nobres da Rede. Normalmente, quando eu chego na sua casa, chego com respeito, devagar, limpando os pés no tapete. Fica o recado!”.

As declarações do vereador, associadas ao que disse o presidente, é possível que agora não haja mais harmonia entre os integrantes do PPS e Rede.

Após a divulgação da fala do vereador, a reação foi imediata e a resposta foi dura. Segundo o advogado Thieryson Santos, secretario de articulação política e integrante do PPS, o vereador Fábio Meireles não é popstar e não tem legitimidade. “O vereador Popstar! Nunca apareceu em uma reunião se quer do PPS. Nunca discutiu política com os integrantes do Partido. Só pensou em seu bolso. E agora se arvora defendendo o PPS. Com que qual legitimidade?”, disse o advogado e conclui dizendo que Fábio Meireles é “vereador medíocre que vota a votar a favor da CPI do Lixo e no outro dia muda o seu voto”.

Munir Darrage