Avenida Tancredo Neves recebe primeira ação educativa da SMTT em 2019

10/01/19 - 06:21:31

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) promoveu sua primeira ação educativa de 2019 na manhã desta quarta-feira, 9. O local escolhido foi a avenida Tancredo Neves, no trecho próximo ao Hospital de Urgência de Sergipe e ao Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, um dos pontos mais movimentados da cidade.

A equipe da Coordenação de Educação para o Trânsito da SMTT abordou pedestres, motoristas e motociclistas que passavam pela via. O foco da campanha é travessia segura. “Queremos reduzir o índice de atropelamentos na capital e isso passa pelas ações de conscientização junto à população”, explica Heloísa Rezende, supervisora de trânsito.

Para atravessar as vias com mais segurança, o cidadão deve cruzar ruas e avenidas movimentadas apenas nas faixas de pedestres, manter-se visível e certificar-se de que o condutor está ciente de sua travessia. Já motoristas e motociclistas devem respeitar a sinalização e dar passagem às pessoas sempre que possível.

Aprovação

Quem é abordado pela equipe elogia a iniciativa. “É muito legal ver esse trabalho de conscientização nas avenidas de Aracaju, pois a gente percebe que as pessoas ainda são imprudentes e frequentemente desrespeitam as leis. Então, é importantíssimo haver ações como essa”, avalia a autônoma Rafaela Ramos.

O consultor de vendas Osvaldo Oliveira passava de moto pela avenida Tancredo Neves no momento da ação e recebeu orientações sobre travessia segura enquanto aguardava a abertura do sinal. “Acho muito importante lembrar as pessoas da importância do respeito ao pedestre, afinal de contas, todos nos deslocamos a pé em algum momento do dia”, comenta.

As ações focadas em travessia segura seguem até o próximo dia 11, nos bairros São Conrado (quinta-feira) e Centro (sexta-feira).

Expectativa para 2019

Ações nas ruas serão ainda mais comuns na rotina de trabalho da Coordenadoria de Educação da SMTT, segundo a supervisora Heloísa Rezende, que integra a equipe. “Isso não quer dizer que deixaremos de realizar palestras e comandos educativos em escolas, empresas e órgãos públicos, mas vamos intensificar a abordagem olho no olho nas ruas da cidade, em nome de um trânsito mais seguro”, explica.

A população pode contribuir com o trabalho de educação para o trânsito da SMTT sugerindo temas ou indicando locais para realização de novas atividades, entrando em contato pelo telefone 3179-1450.