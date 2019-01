Clóvis diz que prefeitos de Lourdes, Itabaiana, Itabaianinha são exemplos

10/01/19 - 08:12:10

O conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE), Clóvis Barbosa, fez elogios a algumas administrações municipais, afirmando que são exemplos.

Clóvis Barbosa que está em recesso, disse na manhã desta quinta-feira (10) que mesmo o TCE estar em recesso, ele continua trabalhando e “adiantando o serviço. Todos os dias estamos indo ao Tribunal e arrumando as gavetas para que em fevereiro possamos dar andamento ao nosso trabalho naquela Corte”, explicou Clóvis em entrevista ao radialista Alex Carvalho no programa Comando Geral, da rádio Jornal.

Durante a entrevista, o conselheiro fez comentários sobre algumas administrações, principalmente no que se refere ao transporte escolar. Segundo Clóvis, “são vários municípios, principalmente na área de transporte escolar, na área de pessoal também temos muitos problemas e acredito que em fevereiro colocaremos para julgamento o tribunal”, informou o conselheiro.

Clóvis explicou que em muitos casos “outros órgãos de controle como a polícia federal e MPF. Não da para continuar como estava. São ônibus velhos, ônibus sem nenhuma condição de estar na atividade. Você faz a licitação e depois terceiriza o serviço e são ônibus sem nenhuma condição e tudo isso precisa ser revisto”, afirmou Clóvis.

Ele explicou também que o alvo será esses contratos, já que muitas vezes, segundo o conselheiro, “eles sublocam para uma empresa ligada a um vereador, ligado a um parente do prefeito, de um secretário, um ônibus muitas vezes sem condições de estar na atividade e paga três mil reais, ai ele acaba ganhando sete mil, já que o contrato é dez mil. É um caos total”, afirmou.

Ao final da entrevista o conselheiro Clóvis Silveira afirmou que recebeu muitas denúncias no mês de janeiro, explicando que a função é orientar o gestor para que façam corretamente e elogiou a atuação de alguns prefeitos. “Nessa safra de 2017 eu vi bons profissionais, bons técnicos. Nós temos bons exemplos e nós podemos falar por exemplo do prefeito de Itabaianinha. Na área de educação ele está muito bem, tem feito um trabalho extraordinário. Eu poderia dizer até o prefeito de Itabaiana que vinha fazendo um grande trabalho à frente do município. Nós poderíamos citar ainda outros. O prefeito de Amparo, Nossa Senhora de Lourdes. Nós temos escolas em Nossa Senhora de Lourdes com ar condicionado. Não temos também só péssimos gestores. Barra dos Coqueiros o prefeito fez um bom trabalho na área da transparência”, disse Clóvis Barbosa.

Munir Darrage